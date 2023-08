Usa: lite per bandiera arcobaleno fuori da un negozio, uccisa la proprietaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proprietaria di un negozio di abbigliamento in California è stata uccisa a seguito di un litigio con un uomo, che ha sparato con la pistola dopo essere entrato a lamentarsi per una bandiera arcobaleno che si trova all’ingresso della struttura. La polizia della contea di San Bernardino ha annunciato che il sospetto è morto a seguito di uno scontro con gli agenti, dopo aver cercato di fuggire dalla scena. L’incidente è avvenuto a Cedar Glen, a circa 130 chilometri da Los Angeles. Le forze dell’ordine hanno spiegato che l’uomo, non ancora identificato, è entrato all’interno del negozio di Laura Ann Carleton, 66 anni, facendo delle “affermazioni denigratorie” in merito alla bandiera che si trova all’ingresso, per poi fare fuoco durante la lite con la proprietaria. (Was)