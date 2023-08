Usa: migranti, repubblicani chiedono audizione del segretario Alejandro Mayorkas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno emesso un mandato di comparizione nei confronti del segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, chiedendo informazioni in merito ad un programma federale che consente ai cittadini di Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela di entrare temporaneamente negli Stati Uniti. Il presidente della commissione per la Sicurezza interna alla Camera, il repubblicano Mark Green, ha fatto riferimento in una nota ad una richiesta avanzata dai parlamentari lo scorso aprile, per chiedere tutte le comunicazioni relative all’istituzione del programma, oltre a verifiche dettagliate sui dati dei richiedenti. La misura ha consentito l’ingresso di un massimo di 30 mila cittadini provenienti dai quattro Stati ogni mese. Ad aprile, la commissione ha affermato che il programma “autorizza l’ingresso illegale di migliaia di persone nel territorio statunitense: il dipartimento ha abusato della sua autorità, facilitando l’ingresso nel Paese ai gruppi che preferisce”. (Was)