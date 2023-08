Brasile: banca Bradesco chiude contratto con Starlink per internet satellitare in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca brasiliana Bradesco ha chiuso un contratto per utilizzare la costellazione di satelliti Starlink nella fornitura del servizio internet via satellite in Brasile. L’obiettivo dell’accordo è aumentare la qualità e la velocità dei servizi delle filiali bancarie delle aree più remote dello Stato dell’Amazzonia. Le parti prevedono che già entro la fine di agosto la tecnologia sarà già in utilizzo in cinque municipi: Tefé, Carauari, Benjamin Constant, Tabatinga, e Sao Gabriel da Cachoeira. La banca ha anche aggiunto di essere intenzionata a coprire le agenzie di altri municipi che si trovano in aree remota, come Juruà, Uarini, Alvaraes, Japurà, Maraa, o alcune comunità fluviali. L’operazione si svolgerà in collaborazione con Secinet, integratore di soluzioni e servizi gestiti, che in una nota ha affermato che i satelliti della rete Starlink garantiscono “una velocità fino a 100 volte maggiore rispetto al sistema attualmente in utilizzo”.(Brb)