Corea del Nord: Tokyo anticipa lancio satellite entro il 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha ricevuto informazioni in merito alla volontà della Corea del Nord di ritentare la messa in orbita di un satellite artificiale entro il 31 agosto, dopo il tentativo fallito il 31 maggio scorso. Lo ha dichiarato il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, aggiungendo di aver già dato ordine alle agenzie governative competenti di analizzare i piani e le attività di Pyongyang, e di coordinarsi con Stati Uniti e Corea del Sud per tentare di dissuadere Pyongyang dal procedere al lancio. Kishida ha ribadito che Tokyo considererà il lancio di un satellite con un razzo vettore alla stregua del collaudo di un missile balistico intercontinentale, e dunque una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Guardia costiera giapponese ha riferito di essere stata informata proprio da Pyongyang che quest'ultima intende stabilire tre aree marittime di rischio in vista del lancio, due delle quali situate ad ovest della Penisola coreana, e una terza a est dell'isola di Luzon, nelle Filippine. Tutte le aree si trovano all'estero della zona economica esclusiva del Giappone. (segue) (Git)