Usa: auto sui passanti a Manhattan, tra i feriti anche due italiani

- Ci sono anche due turisti italiani tra le sette persone investite e rimaste ferite a Manhattan, dopo che una donna alla guida di un’automobile non si è fermata al semaforo rosso all’intersezione tra la 6th Avenue e 36th Street. Secondo la polizia di New York, che non ha diffuso i nomi e le nazionalità delle persone coinvolte nell’incidente avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri, le vittime sono state portare in ospedale e una sarebbe in condizioni critiche. Secondo quanto riferisce “La voce di New York”, i due turisti italiani rimasti feriti sarebbero il 51enne Matteo Maj e la 34enne Giulia Gardani. Sarebbe proprio la donna di Piacenza la turista in condizioni critiche. Secondo la polizia, la donna non si sarebbe fermata dopo l’incidente, continuando a guidare e scontrandosi anche contro un secondo veicolo prima di essere fermata e presa in custodia dagli agenti. La donna sarebbe risultata negativa all’alcol test. (Was)