Brasile: porto abusivo pistola, Corte suprema rinvia a giudizio deputata Zambelli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come testimoniano numerosi video comparsi in rete, Zambelli aveva inseguito un uomo in una strada del quartiere Jardins, uno dei più pregiati della città, impugnando la sua pistola. Nelle immagini si vede Zambelli cadere sul marciapiede, una volta rialzatasi - accompagnata da un'altra persona armata - correre dietro all'uomo con cui aveva avuto un battibecco pochi minuti prima. Nel pieno dell'inseguimento, con il fuggitivo che subisce anche il tentativo di uno sgambetto da parte di un passante, si sente anche il rumore dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco. La deputata a caldo aveva affermato di essere stata vittima di una presunta"aggressione" ad opera di almeno quattro persone, mentre altri testimoni avevano riferito che il tutto sarebbe nato per una discussione politica, con l'uomo impegnato a rivendicare la vittoria del Partito dei lavoratori (Pt), nelle elezioni statali del giorno successivo. (segue) (Brb)