Brasile: Amazzonia, governo schiera Forza nazionale per prevenzione incendi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 luglio il governo aveva autorizzato il dispiegamento della Fns per la prevenzione degli incendi anche nello stato di Amazzonia, dopo che, il 6 luglio una misura analoga era stata adottata anche a supporto del personale dell'Istituto Chico Mendes per la conservazione della biodiversità (IcmBio) in tutta la regione amazzonica. In questo caso, in particolare, i militari saranno impegnati nelle attività di contrasto alla deforestazione, estrazione illegale di materiale ferroso e legname, oltre che invasioni di cacciatori d'oro che stanno distruggendo parte della foresta amazzonica. (segue) (Brb)