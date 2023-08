Pd: Bonaccini, piuttosto che lasciare il partito lascio la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Per farmi andar via dal Pd mi devono tirar le cannonate, piuttosto mi ritiro dalla politica. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna e presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite a “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “Mi auguro che Matteo Renzi a destra non vada mai. Mi auguro che non ci voglia andare, altrimenti lo dica, ha il diritto di farlo e ne prendiamo atto", ha aggiunto. (Rin)