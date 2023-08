Usa: Biden atterrato a Maui dopo incendi, vedrà in volo i danni a Lahaina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato sull’isola di Maui, nelle Hawaii, dove si è recato per esaminare i danni provocati dagli incendi devastanti dei giorni scorsi. Biden, che prima di decollare ha anche sentito per telefono Jay Inslee, governatore dello Stato di Washington anch’esso colpito dagli incendi, è stato accolto dalle autorità locali. Il presidente ha abbracciato il governatore delle Hawaii, Josh Green, camminando con lui verso l’elicottero presidenziale per effettuare un tour in volo della città di Lahaina, completamente distrutta dagli incendi. (Was)