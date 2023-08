Mazzone: Albano, condoglianze ai suoi cari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carlo Mazzone è stato un grande allenatore, amato da tutti. “Condoglianze ai suoi cari, lo ricorderemo tutti con stima e rispetto". Lo ha dichiarato il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano, al termine delle esequie dell'ex allenatore. “Oggi le Marche e la città di Ascoli Piceno hanno ricambiato l'affetto che lui ha avuto per il territorio in tutti questi anni, omaggiandolo in una Piazza del Popolo gremita di folla”, ha aggiunto. (Rin)