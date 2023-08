Algeria-Iran: presidente parlamento Bougal a Teheran incontra ministro Esteri Amirabdollahian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Bougali in Iran è stata anche l'occasione per fare il punto sui rapporti bilaterali tra le due nazioni. Le discussioni hanno evidenziato le dinamiche diplomatiche dell'Algeria, compresa la recente visita del ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf in Iran. Questa serie di incontri, si legge ancora nel documento, testimonia la comune volontà di rafforzare i legami politici, economici e culturali tra i due Paesi. Il ministro degli Esteri iraniano ha espresso il suo interesse a rafforzare le relazioni economiche tra Algeria e Iran, sottolineando la volontà di servire gli interessi reciproci delle due nazioni, promuovendo al contempo la cooperazione economica in vari settori. La visita è stata anche l'occasione per discutere i nuovi orientamenti economici dell'Algeria sotto la guida del presidente Abdelmadjid Tebboune, aprendo così opportunità per una maggiore cooperazione. Nel quardro dell'incontro diplomatico le parti hanno infine discusso questioni regionali e internazionali di interesse comune. Entrambe le parti hanno affermato il loro impegno per i principi del rispetto, della difesa delle giuste cause e della risoluzione pacifica dei conflitti. La questione palestinese e quella del Sahara occidentale sono state particolarmente menzionate come priorità per i due Paesi. (Ala)