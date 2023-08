Governo: Urso, in ogni misura sostegno a lavoro e natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Questo governo "in ogni atto dà sempre qualcosa in più alle famiglie, soprattutto numerose, per incentivare la natalità e il lavoro". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’incontro “Accettare la sfida del cambiamento per crescere” al Meeting di Rimini. “Siamo sulla strada giusta ma mancano i giovani e le competenze”, ha aggiunto Urso. (Rin)