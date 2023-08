Difesa: Perego, orgogliosi di nostre Forze armate, caso Vannacci non sia strumentalizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito che si è creato attorno al libro del generale Vannacci non è sano, ciascun servitore dello Stato deve ricordarsi che opera nell'interesse di tutti gli italiani in ogni momento del suo servizio attivo. “Quanto accaduto non ha nulla a che fare con le nostre Forze armate, non deve essere strumentalizzato per attaccare i nostri militari. Noi siamo orgogliosi di tutti gli uomini e le donne delle nostre Forze armate che ogni giorno onorano la nostra bandiera con passione e abnegazione per la salvaguardia delle libere istituzioni e la difesa della patria". Così in una nota Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa. “La libertà di pensiero è un diritto sacrosanto, ma chi veste la divisa è consapevole di avere delle responsabilità e che le proprie esternazioni hanno un'incidenza ed un peso maggiori. Le nostre Forze armate sono un modello di professionalità e sono conformi allo spirito della Nazione, non hanno un colore politico ma servono lo Stato nel rispetto delle leggi e della costituzione su cui ogni militare ha formalmente giurato", aggiunge Perego. (Rin)