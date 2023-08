Brasile: Amazzonia, governo schiera Forza nazionale per prevenzione incendi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene il Sistema di allerta deforestazione (Sad) dell'Instituto Imazon abbia mostrato, nello stato di Acri, una riduzione del 35 per cento della deforestazione nel periodo compreso tra agosto 2022 e luglio 2023, rispetto allo stesso periodo di l'anno precedente, nello stato la partita di foreste rappresenta 18 per cento del totale registrato in tutta l'Amazzonia brasiliana. Per questo motivo il 5 luglio il governatore di Acri, Gladson Cameli, ha dichiarato l'emergenza ambientale fino a dicembre 2023, come misura preventiva contro gli incendi boschivi nel periodo con minori volumi di precipitazioni. La decisione si è basata sui dati del Centro integrato per il monitoraggio ambientale (Cigma), che ha mappato focolai di allarmi incendi e deforestazione in dieci comuni dello stato. (segue) (Brb)