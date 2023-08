Usa: assalto al Congresso, per dipartimento Giustizia aprile 2026 troppo tardi per processo a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Donald Trump, Jack Smith, ha contestato la possibilità di spostare alla primavera del 2026 la data di inizio del processo all’ex presidente, incriminato per le interferenze elettorali culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. In una breve comunicazione depositata presso il tribunale di Washington, Smith ha affermato che fissare una data a due anni e mezzo di distanza “negherebbe ai cittadini il diritto ad un processo veloce”. In precedenza, il consigliere speciale ha anche suggerito il 2 gennaio 2024 come possibile data. La settimana scorsa, gli avvocati di Trump hanno proposto di spostare la data nell’aprile del 2026, affermando di avere bisogno di tempo per esaminare “milioni di pagine di materiali”. (Was)