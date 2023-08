Usa: assistente segretario Satterfield da domani in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente Segretario di Stato per gli affari educativi e culturali degli Stati Uniti Lee Satterfield sarà in India dal 22 al 27 agosto per guidare la delegazione Usa alla riunione ministeriale della cultura del Gruppo dei 20 (G20) a Varanasi. Il viaggio, riferisce in un comunicato il dipartimento di Stato, segue la visita di stato ufficiale del primo ministro Narendra Modi negli Stati Uniti a giugno e precede il vertice dei leader del G20, previsto per l'inizio di settembre. Sabato 26 agosto, a Varanasi, l'assistente Segretario parlerà al ministro della Cultura del G20, oltre a partecipare a numerosi incontri bilaterali con membri e partner del G20, tra cui l'Unesco. La partecipazione di Satterfield sottolinea agli occhi di Washington "il forte impegno degli Stati Uniti a proteggere, preservare e promuovere la cultura" ed il suo sostegno al Gruppo di lavoro sulla cultura del G20. Prima della riunione ministeriale della cultura del G20, Satterfield si recherà a Nuova Delhi per visitare il sito di un progetto del Fondo degli ambasciatori per la conservazione culturale, visitare l'American Center di Nuova Delhi ed interagire con gli studenti del programma di scambio. Incontrerà inoltre funzionari governativi e le principali parti interessate del settore privato per discutere una serie di priorità condivise, tra cui l'istruzione internazionale, la diplomazia sportiva, il patrimonio culturale e l'economia creativa. (Was)