Usa: interferenze elettorali in Georgia, cauzione per ex consigliere di Trump fissata a 100 mila dollari

- Le autorità giudiziarie della Georgia hanno fissato una cauzione pari a 100 mila dollari per John Eastman, avvocato ed ex consigliere di Donald Trump che è stato incriminato insieme all’ex presidente la settimana scorsa per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Stando all’ordine firmato dal giudice Scott McAfee, pubblicato sul sito del tribunale della contea di Fulton, lo staff legale di Eastman e le autorità giudiziarie hanno concordato oggi la somma, alla luce dei capi di imputazione per racket, cospirazione e falsificazione di documenti avanzati nei confronti dell’avvocato. (Was)