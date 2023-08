Sudan: Rsf si ritirano dalla base militare di Armor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) si stanno ritirando dalla base militare conquistata oggi ad Armor, a sud-ovest di Khartum. Lo riferisce il portavoce delle Rsf, Omran Abdallah, dopo che in precedenza ne era stata annunciata la conquista. Lo stesso Abdallah aveva in dato notizia della presa delle sezioni orientali del complesso dove opera normalmente il corpo corazzato delle Forze armate sudanesi (Saf). Secondo la fonte i miliziani del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo erano riusciti a penetrare nella base e sequestrare armi, munizioni ed alcuni veicoli corazzati. La conquista della base seguiva due giorni di aspri combattimenti tra le forze di Dagalo e quelle del generale ed attuale presidente della transizione sudanese, Abdel Fattah al Burhan. A più di quattro mesi dall'inizio degli scontri, il 15 aprile, gli sforzi diplomatici e gli appelli ad un cessate il fuoco non hanno ottenuto alcun risultato. Secondo alcune fonti, l'attacco alla base conquistata oggi è stato messo in atto dalle Rsf dopo aver ricevuto rifornimenti di armi e aerei caccia. Il distretto è stato bombardato con armi pesanti e secondo le Saf tra i civili ci sarebbero almeno 15 morti. Nel frattempo le Forze armate sudanesi hanno annunciato "l'assassinio" del comandante di fanteria della 16ma divisione a Nyala nel sud del Darfur, il generale Yasser Fadllah Alkhedir. (Res)