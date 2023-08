Difesa: da Usa via libera a possibile vendita di elicotteri Apache alla Polonia per 12 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha dato il via libera alla possibile vendita di elicotteri Ah-64E Apache al governo polacco, per un valore complessivo di circa 12 miliardi di dollari. In una nota, l’Agenzia federale per la cooperazione nei campi della difesa e della sicurezza (Dsca) ha annunciato di avere provveduto oggi ad informare il Congresso in merito alla possibile operazione. Nello specifico, il governo di Varsavia ha chiesto di acquistare un totale di 96 elicotteri, insieme a diverse attrezzature e componenti come motori, sensori per la visione notturna, radar, trasmittenti e missili con cui equipaggiare i velivoli. “L’operazione andrà a beneficio della sicurezza nazionale e degli obiettivi di politica estera degli Stati Uniti, andando a rafforzare un alleato della Nato che contribuisce a garantire la stabilità in Europa”, si legge nel comunicato. L’agenzia ha anche specificato che la vendita di elicotteri alla Polonia “non andrà a modificare gli equilibri militari nella regione”, precisando che l’operazione sarà affidata alle aziende Boeing e Lockheed Martin. (Was)