Usa: Trump incriminato in Georgia, concordata una cauzione di 200 mila dollari

- Lo staff legale di Donald Trump ha concordato con le autorità giudiziarie della Georgia una cauzione di 200 mila dollari nei confronti dell’ex presidente, che la settimana scorsa è stato incriminato insieme a diversi altri imputati per aver tentato di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. È quanto si legge negli atti giudiziari ottenuti dall’emittente “Cnn”, dopo che gli avvocati di Trump si sono presentati oggi al tribunale della contea di Fulton per concordare la cauzione. (Was)