Usa: indagini su Hunter Biden, mandati di comparizione per quattro agenti Irs e Fbi

- I repubblicani alla Camera dei rappresentanti hanno emesso mandati di comparizione nei confronti di quattro agenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) e dell’Agenzia delle entrate (Irs), che hanno partecipato alle indagini per reati fiscali nei confronti di Hunter Biden, figlio secondogenito del presidente degli Stati Uniti. I presidenti delle commissioni Giustizia e per l’impiego dei fondi pubblici, rispettivamente Jim Jordan e Jason Smith, hanno spiegato in una nota che i quattro agenti avrebbero “partecipato personalmente, o comunque avrebbero informazioni dirette” in merito ad una riunione avvenuta il 7 ottobre del 2022, durante la quale, a detta di un informatore dell’Agenzia delle entrate ascoltato dal Congresso, i rappresentanti del dipartimento della Giustizia avrebbero fatto pressioni per rallentare le indagini e archiviare possibili accuse nei confronti di Hunter Biden. Secondo l’informatore, Gary Shapley, il procuratore distrettuale del Delaware, David Weiss, avrebbe affermato durante la riunione di non avere l’autorità per decidere in merito all’avanzamento di accuse formali nei confronti del figlio di Biden in altri distretti. Affermazioni che sono state smentite successivamente sia dal procuratore generale Usa, Merrick Garland, sia dallo stesso Weiss, che è stato recentemente nominato all’incarico di consigliere speciale per coordinare le indagini. Nello specifico, i mandati di comparizione sono stati emessi nei confronti di Michael Batdorf, direttore per le operazioni sul campo della Irs; Darrell Waldon, agente speciale della Irs; Thomas Sobocinski, agente speciale del Fbi; e Ryashia Holley, vice agente speciale del Fbi. (Was)