Migranti: Bonaccini, c'è il rischio che nelle città arrivino le tendopoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Abbiamo il rischio che nelle città arrivino le tendopoli. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna e presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite a “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “Servono dei piani per trovare strutture dove far accogliere" gli immigrati, "non è un problema di colore politico, ma nelle città specie del nord sta arrivando ogni settimana un numero sempre più alto di migranti e se non c'è pianificazione, c'è rischio che esploda un po' di rabbia sociale. Penso che vada fatta una conferenza delle Regioni, così rischiamo una stagione problematica", ha aggiunto. (Rin)