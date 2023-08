Brasile: Amazzonia, governo schiera Forza nazionale per prevenzione incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha schierato le truppe della Forza nazionale di pubblica sicurezza (Fns) in azioni di prevenzione degli incendi nello stato di Acre. Le truppe - riferisce il ministero della Giustizia - saranno operative per i prossimi 90 giorni a supporto del personale della Protezione civile e della polizia dello Stato. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. La stagione secca, che va da giugno a ottobre, è caratterizzata da un aumento dei roghi anche nella regione tutelata della foresta amazzonica. Nella maggior parte dei casi si tratta di incendi dolosi appiccati da allevatori, cercatori di materie e pietre preziose, oltre che trafficanti di legname. (segue) (Brb)