Brasile: Amazzonia, governo schiera Forza nazionale per prevenzione incendi (4)

- Nello stesso provvedimento, il ministero della Giustizia prorogava fino al 5 ottobre il dispiegamento delle truppe della Fns, sempre nello stato di Amazzonia, in una missione in cui i militari affiancheranno il personale delle forze dell'ordine nelle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al narcotraffico e ai crimini ambientali nei bacini fluviali dei fiumi Rio Negro e Solimoes nell'ambito dell'operazione Arpao II. Nel corso della prima parte dell'intervento, nell'ambito dell'operazione Arpao I, avviata all'inizio dell'anno. È la seconda volta che il governo federale proroga lo schieramento di contingenti della Fns per cooperare con le forze di sicurezza dello Stato. (Brb)