Usa: tassi sui mutui ipotecari al 7,48 per cento, record da novembre del 2000

- I tassi di interesse sui mutui ipotecari negli Stati Uniti hanno registrato un nuovo aumento, attestandosi al livello più alto da novembre del 2000 a causa delle preoccupazioni degli investitori in merito ai tassi di interesse e all’inflazione ancora troppo elevata. Stando ai dati aggiornati, il tasso medio sui mutui trentennali è attualmente pari al 7,48 per cento, con un aumento di 29 punti base rispetto alla scorsa settimana. (Was)