Roma: Mollicone (Fd'I), aggressione a Termini, serve nuovo sistema accoglienza ed espulsione

- Dopo l'aggressione avvenuta alla stazione Termini di Roma, "chiediamo al Governo, alla Regione e al Comune, che ha diretta competenza, di mettere a punto un nuovo modello di centri di accoglienza ed espulsione, togliendo i senza fissa dimora dalle strade, così da garantire il decoro e la sicurezza per residenti, per chi ci lavora e per i milioni di turisti che ogni anno transitano per la Stazione Termini". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. In una nota, Mollicone spiega: "L'aggressione a Termini di questi giorni ai carabinieri e alla polizia agli agenti di polizia locale di Roma Capitale, a cui va la nostra solidarietà, da parte di senza fissa dimora in preda all'alcool o a problemi mentali, dimostra che le forze dell'ordine stanno portando un'azione di maggiore pressione sul territorio come promesso dalla prefettura dopo l'incontro avuto, alla presenza del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e del Consigliere del Municipio Roma I Stefano Tozzi, con i comitati dei residenti, commercianti e degli albergatori di inizio Agosto. Da settembre bisogna passare a un livello superiore: il Comune la smetta di finanziare la falsa solidarietà sul territorio, che non fa altro che cristallizzare uno stato perenne di insicurezza e degrado come denunciano i residenti, i commercianti e gli albergatori". (segue) (Com)