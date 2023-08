Roma: Mollicone (Fd'I), aggressione a Termini, serve nuovo sistema accoglienza ed espulsione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista anche del Giubileo, con il Governo nazionale e la Regione Lazio - aggiunge il deputato di Fd'I - bisogna affermare un nuovo modello di accoglienza e solidarietà. I senza fissa dimora, che sono perlopiù immigrati senza permesso di soggiorno o in attesa di permesso con problemi di alcolismo o psichiatrici, vengono abbandonati per la strada e perdono la loro umanità. Questo non è un modello di solidarietà. Chiediamo al Governo, alla Regione e al Comune, che ha diretta competenza, di mettere a punto un nuovo modello di centri di accoglienza ed espulsione, togliendo i senza fissa dimora dalle strade, così da garantire il decoro e la sicurezza per residenti, per chi ci lavora e per i milioni di turisti che ogni anno transitano per la Stazione Termini. Centri di accoglienza ed espulsione fuori dai centri abitati, concentrando lì tutti i servizi, dalla Croce Rossa, al volontariato, ai servizi medici e le forze dell'ordine così da permettere, quando nel caso, espulsioni immediate: ti curo, verifico la tua situazione, e se non hai diritto ti espello. Presenterò proposte di emendamento nel primo vettore utile per studiare questi nuovi centri di accoglienza ed espulsione, integrati nel sistema dei Cpr. Un format che, se avrà avuto successo, potrà essere replicato nelle grandi città", conclude Mollicone. (Com)