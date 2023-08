Turismo: Urso, dovremmo essere al primo posto in Europa, abbiamo margini crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul turismo siamo al terzo-quarto posto ma dovremmo essere al primo posto in Europa. “Ed è nel turismo che abbiamo maggiori margini di crescita”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo all’incontro “Accettare la sfida del cambiamento per crescere” al Meeting di Rimini. (Rin)