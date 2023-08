Libia: Daibaba chiede di aumentare trasparenza su spesa pubblica e migliorare stabilità finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un incontro con il governatore della Banca centrale della Libia, Siddiq al Kabeer, il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba ha chiesto di aumentare la divulgazione e la trasparenza nel dossier della spesa pubblica e di raddoppiare gli sforzi per raggiungere stabilità finanziaria. In un incontro separato con il governatore della Banca Centrale, il capo dell'Alto consiglio di Stato, Muhammad Takala, ha rilevato come l'unificazione tra la sede centrale di Tripoli e la filiale di Bengasi dovrebbe contribuire a rafforzare la stabilità finanziaria della Libia e a rafforzare la fiducia locale e internazionale nell'economia del Paese. (Lit)