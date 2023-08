Ucraina-Grecia: Zelensky a Sakellaropoulou, "apprezziamo vostra assistenza" - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso oggi ad Atene l'attuale situazione al fronte e la sicurezza nella regione con l'omologa della Grecia, Katerina Sakellaropoulou. "Sono grato alla Grecia e personalmente a Katerina Sakellaropoulou per aver sostenuto l'Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala", ha affermato Zelensky sul proprio canale Telegram. "Apprezziamo l'assistenza fornita agli ucraini che hanno trovato un rifugio temporaneo in Grecia. Un ringraziamento speciale per il programma di riabilitazione in Grecia per i bambini ucraini colpiti dall'aggressione russa", ha evidenziato il presidente ucraino. (Kiu)