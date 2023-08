Brasile: porto abusivo pistola, Corte suprema rinvia a giudizio deputata Zambelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sebbene Carla Zambelli sia titolare di un porto d'armi per autodifesa, non è autorizzata all'utilizzo dell'arma in una strada pubblica e in un luogo aperto al pubblico, puntandola contro un comune cittadino che non ha arrecato danno, minaccia o un pericolo concreto per la vita o l'integrità fisica sua o di terzi", affermava la Pgr nella richiesta. "L'autorizzazione al porto d'armi concessa all'imputata è finalizzata solo ed esclusivamente alla sua difesa personale, mai a limitare la libertà dell'interlocutore o imporgli posizioni politiche e preferenze elettorali", spiegava ancora la Pgr. Il giudice della Corte suprema Mendes, aveva censurato l'episodio sospendendo immediatamente il porto d'armi dell'esponente del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro e imponendo in seguito il deposito dell'arma. Lo scorso 3 gennaio, la Polizia federale (Pf) aveva poi sequestrato altre tre pistole nell'abitazione della deputata. (Brb)