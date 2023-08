Governo: Bonaccini, non considero Meloni fascista ma attorno a lei qualcuno deve fare conti con storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Non considero Meloni una fascista e non vedo il rischio di un ritorno del fascismo. “Certo, attorno a lei c'è qualche figura che qualche problema di regolamento di conti con la propria storia ce l'ha”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Emilia-Romagna e presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite a “Gli incontri del Principe” a Viareggio. “In quale Paese può esserci la seconda carica dello Stato che va orgoglioso di avere in casa i trofei di Mussolini e fascisti?", ha aggiunto. (Rin)