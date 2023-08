Montenegro: presidente Milatovic in visita in Grecia la settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro Jakov Milatovic sarà in Grecia il 21 e 22 agosto su invito del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Lo ha annunciato in una nota la presidenza montenegrina, secondo cui per l'occasione Milatovic parteciperà a una cena di lavoro con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e i leader di Slovenia, Croazia, Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Moldavia, Bulgaria e Romania. Il capo dello Stato montenegrino terrà anche incontri bilaterali separati con l'omologa greca Katerina Sakellaropoulou e con lo stesso Mitsotakis, con l'obiettivo di accelerare il cammino europeo del Paese balcanico. (Seb)