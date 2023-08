Meeting Rimini: Tripodi, impossibile dialogo tra popoli senza possibilità di incontro - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno della globalizzazione rischia di dare forma a una società sempre più omogenea e priva di particolarismi. Questa la sfida emersa durante l’incontro "L’Amicizia fra le culture, culture che curano l’amicizia" in programma in occasione della 44esima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i popoli di Rimini. L’evento, moderato da Wael Farouq, professore di Lingua e Letteratura araba presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato aperto dall’intervento di Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, la quale ha affermato che “non è possibile parlare di dialogo tra popoli senza permettere che le diverse culture possano incontrarsi". A seguire è intervenuto Ahmed bin Rakkad al Ameri, presidente della Sharjah Book Authority (Sba), che ha raccontato del proprio impegno volto a “creare spazi dove le persone possano incontrarsi. Durante la nostra Fiera del Libro in dieci giorni si radunano a Sharjah più di centomila persone provenienti da ogni dove”. (segue) (Rin)