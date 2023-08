Roma: aveva rubato un camion e puntato al Vaticano, convalidato arresto 53enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convalidato l'arresto del 53enne di Guidonia che, venerdì scorso, ha rubato un camion e seminato il panico attraversando mezza Roma inseguito da alcune decine di auto della polizia. L'uomo pare fosse diretto al Vaticano. Il Gip ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere anche perché, tra i reati che gli contestano c'è anche l'evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto il giorno dei fatti. Contestati anche la tentata rapina, il furto, la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, il danneggiamento, il porto d'arma impropria e le lesioni. Tutto è iniziato alle ore 7 circa dello scorso 18 agosto sul Grande raccordo anulare, in zona La Rustica, quando il 53enne è stato segnalato mentre camminava a piedi sulla strada. Improvvisamente, con una pietra, è saltato sul cofano di una Minicooper guidata da una donna, danneggiando l’auto ma senza riuscire ad impossessarsi della vettura. (segue) (Rer)