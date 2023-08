Grecia-Ucraina: Mitsotakis e Zelensky firmano dichiarazione su percorso euro-atlantico di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno firmato una dichiarazione congiunta sul percorso euro-atlantico di Kiev. Lo ha annunciato lo stesso capo del governo ellenico durante una conferenza con il leader ucraino, giunto oggi ad Atene per partecipare a una cena informale tra i leader dei Balcani occidentali e i vertici europei. “Siamo compagni di viaggio, la nostra solidarietà è stata presente fin dall’inizio e continuerà”, ha detto Mitsotakis a Zelensky, precisando ci essere “contro ogni atto illegale” e di condannare “inequivocabilmente i crimini di guerra, che devono essere puniti dalla giustizia internazionale”. Il premier greco ha ricordato poi i legami storici tra i due Paesi e ha confermato che Atene parteciperà alla ricostruzione dell’Ucraina. Da parte sua, Zelensky ha ringraziato Mitsotakis per la cooperazione, evidenziando che “l’Ucraina ha bisogno anche dell’aiuto della Grecia per addestrare i piloti di F-16 e per rendere stabile il corridoio del grano”. (Gra)