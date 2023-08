Sanità: Schillaci, in prossima manovra risorse aggiuntive, priorità al personale del Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ereditiamo un decennio di tagli lineari che è costato 37 miliardi alla sanità. La pandemia ha dimostrato che non aver investito in salute è stato un errore perché la crisi sanitaria è diventata crisi economica e sociale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato al Meeting di Rimini. “Questo governo – ha sottolineato – ha dato subito un segnale aumentando le risorse del fondo sanitario nazionale, con otto miliardi in più sul triennio 2023-2025. Con la prossima legge di bilancio puntiamo a risorse aggiuntive al Fondo, che intendo destinare prioritariamente al personale sanitario”. (Rin)