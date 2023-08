Imprese: Mattarella (Invitalia), serve sistema di incentivi per programmare investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese hanno bisogno di un sistema che esca dall’approccio emergenziale per andare verso un sistema di incentivi che consentano alle imprese di pianificare e programmare i propri investimenti. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, intervenendo all’incontro “Accettare la sfida del cambiamento per crescere” al Meeting di Rimini. “Contiamo nel nuovo piano strategico di essere gestori di incentivi e attuatori di programmi complessi”, ha sottolineato Mattarella, che ha aggiunto: “Gli investimenti non devono essere cattedrali nel deserto”. (Rin)