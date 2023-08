Ucraina: Zelensky ringrazia la Grecia, presto aiuti militari e sostegno a ricostruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno l'Ucraina si prepara ad aprire i negoziati di adesione all'Ue e ringrazio la Grecia per averci sostenuto nel nostro cammino verso l'adesione. Sono particolarmente grato al primo ministro Mitsotakis per la firma odierna della dichiarazione a sostegno dell'integrazione euro-atlantica dell'Ucraina", ha proseguito il capo dello Stato. "Ringrazio anche sinceramente la Grecia per aver convocato il vertice Ucraina-Balcani, un ampio formato del nostro lavoro congiunto per garantire libertà e sicurezza a tutte le nostre nazioni e alla nostra intera Europa", ha concluso Zelensky. (Kiu)