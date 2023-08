Algeria-Iran: presidente parlamento Bougal a Teheran incontra ministro Esteri Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale algerina, Ibrahim Bougal, ha incontrato il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian durante una visita ufficiale a Teheran. L'incontro, riferisce in una nota il parlamento algerino, ha sottolineato l'importanza della cooperazione diplomatica tra i due Paesi e la necessità di difendere i valori comuni di fronte alle sfide globali. Durante il loro incontro, i due leader hanno discusso dell'attivazione del ruolo dell'Unione delle Assemblee degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), sottolineando la volontà comune di difendere i luoghi santi dell'Islam e di proteggere i valori religiosi di fronte ad attacchi e manifestazioni contro le religioni. Questo approccio, si legge nel documento, mira a unire gli sforzi dei paesi membri dell'Oic per preservare i principi fondamentali dell'Islam e la convivenza pacifica tra le diverse fedi. (segue) (Ala)