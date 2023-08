Usa: Casa Bianca, lavoro coordinato a livello federale per aiutare Maui dopo incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta organizzando e coordinato un lavoro complessivo a livello federale per aiutare le autorità delle Hawaii, dopo gli incendi che hanno devastato l’isola di Maui negli ultimi giorni. Lo ha detto la vice portavoce della presidenza Usa, Olivia Dalton, parlando con i giornalisti a bordo dell’aereo su cui Joe Biden sta viaggiando verso l’isola, per incontrare la comunità e le autorità locali e valutare i danni degli incendi. “Sarà una giornata difficile per tutti: il presidente è vicino alla popolazione locale, e dal primo giorno abbiamo lavorato per fare in modo che le autorità abbiano tutto l’aiuto necessario non solo adesso, ma anche nel lungo termine”, ha detto. (Was)