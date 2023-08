Roma: picco di violenze domestiche d'estate, durante vacanze aumentano richieste d'aiuto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma conta 14 centri antiviolenza, tre Case Rifugio e cinque Case di Semiautonomia. A Roma "stiamo continuando ad aprire centri antiviolenza, uno in ogni Municipio, gli ultimi due sono stati inaugurati due mesi fa e altre aperture sono previste in autunno", ha sottolineato l'assessora alle Pari Opportunità di Roma, Monica Lucarelli. "Sicuramente ne servono di più. Il problema dei posti letto c'è e su questo stiamo lavorando. Il mio impegno - ha proseguito - è chiedere ancora più fondi nel prossimo bilancio perché se non mettiamo più soldi i dati migliorano, ma non alla velocità necessaria". Parallelamente, però, "è necessario lavorare sull'educazione all'affettività e al rispetto dell'altro fin da bambini. Su questo dobbiamo agire: su una reale parità di genere e su un cambiamento culturale. Sicuramente - ha concluso - la violenza sulle donne non può diventare campo di battaglia politica, deve essere un impegno bipartisan di tutti, con l'obiettivo di contribuire insieme al superamento di quella che è, a tutti gli effetti, un'emergenza sociale". (Rer)