Medio Oriente: media palestinesi, un morto in Cisgiordania in scontri con i militari (2)

22 luglio 2021

- Gli attacchi di oggi hanno provocato delle tensioni all'interno della maggioranza di governo. Alcuni ministri dei partiti di estrema destra hanno accusato il ministro della Difesa, Yoav Gallant, esponente del partito Likud, di responsabilità per gli attacchi e lo hanno esortato a reimporre blocchi stradali militari in tutto il territorio. Il ministro delle Missioni nazionali Orit Strock, membro del partito Sionismo religioso, ha detto: “Un altro sanguinoso attacco reso possibile proprio dalla mancanza di una necessaria decisione. Le strade in Cisgiordania non devono essere un semaforo verde per il terrore”. Da parte sua, il ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, del partito Otzma Yehudit ha definito l'attuale politica di difesa "troppo indulgente". "Siamo nel bel mezzo di un'ondata di terrore e la nostra politica è troppo indulgente", ha detto. Secondo le indiscrezioni pubblicato dal sito "Walla", un anonimo alto funzionario del Likud ha criticato Strock e Ben Gvir per le loro critiche. "Ben Gvir e Strock vogliono una campagna militare con 150 soldati morti", avrebbe detto il funzionario. “Sono estremisti irresponsabili senza alcuna comprensione della sicurezza che si comportano come bambini che non sanno ritardare la gratificazione. Gli estremisti al governo danzano sul sangue delle vittime”, avrebbe detto. Da parte sua, il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha affermato: "Il popolo di Israele ha sempre saputo essere unito, determinato e responsabile e sostenere e sostenere le Idf e le forze di sicurezza - e solo loro - nella nostra lotta costante e senza compromessi contro il terrorismo". (Res)