Congo-Kinshasa: aggiornato al 4 settembre il processo contro l'ex premier di Kabila

- E’ stata rinviata al 4 settembre l’apertura del processo istruito dalla Corte costituzionale di Kinshasa a carico dell’ex premier e candidato alla presidenza della Repubblica democratica del Congo, Augustin Matata Ponyo. Lo riferisce “Jeune Afrique”, spiegando che i magistrati hanno aggiornato l’udienza citando irregolarità legate a Ponyo ed al co-imputato sudafricano Christo Grobler. Quest’ultimo e l'ex governatore della Banca Centrale del Congo (Bcc), Déogratias Mutombo, si sono invece presentati in aula. Premier sotto l'ex presidente Joseph Kabila dal 2012 al 2016, Ponyo è sospettato di essersi indebitamente appropriato di oltre 205 milioni sui 285 milioni totali che erano stati erogati dal Tesoro per il parco agroalimentare di Bukanga-Lonzo, progetto pilota da realizzare a 200 chilometri da Kinshasa. L'ex premier non ha mai smesso di proclamare la sua innocenza e denuncia un accanimento politico nei suoi confronti allo scopo di estrometterlo dalla corsa elettorale.(Res)