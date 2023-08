Siria: ministro Esteri Giordania e inviato Onu Pedersen discutono di soluzione pacifica alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice premier e ministro degli Esteri e degli espatriati della Giordania, Ayman Safadi, ha parlato al telefono con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere degli sforzi messi in campo per raggiungere una soluzione pacifica alla crisi siriana, secondo un approccio passo-passo e in conformità con la risoluzione 2254 delle Nazioni Unite, oltre che attraverso canali arabi e internazionali. Lo ha riferito su X, precedentemente noto come Twitter, la diplomazia di Amman. Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di un coordinamento continuo per raggiungere l'obiettivo comune di risolvere la crisi e affrontare tutte le sue conseguenze. (Lib)