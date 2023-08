Turchia-Iraq: il ministro del Petrolio iracheno in visita ufficiale ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro iracheno per gli Affari energetici e ministro del Petrolio, Hayan Abdul-Ghani, è arrivato oggi nella capitale della Turchia, Ankara, per una visita ufficiale di due giorni. Una dichiarazione dell'ambasciata dell'Iraq ad Ankara afferma che l'obiettivo principale della visita è "deliberare sul rafforzamento delle relazioni bilaterali, ampliare gli orizzonti di collaborazione nei settori del petrolio, del gas e dell'energia e rivedere il dossier relativo alla ripresa delle esportazioni di petrolio iracheno tramite il porto turco di Ceyhan". Il ministro Abdul-Ghani dovrebbe incontrare il ministro dell'Energia e delle Risorse naturali turco, Fatih Donmez. La dichiarazione dell'ambasciata afferma che i colloqui mirano a costruire "ponti di fiducia e cooperazione, per un accordo consensuale riguardante la canalizzazione esclusiva delle esportazioni di petrolio iracheno attraverso l'Organizzazione statale per la commercializzazione del petrolio (Somo)". (Irb)