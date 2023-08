Medio Oriente: premier e ministro Difesa Israele accusano l'Iran per nuova ondata violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant, hanno accusato l'Iran per l'ondata di attacchi terroristici avvenuti negli ultimi giorni in Cisgiordania e hanno fatto sapere che tutte le opzioni sono sul tavolo. Davanti ai giornalisti, Netanyahu ha affermato: "Siamo nel mezzo di un assalto terroristico che viene incoraggiato, diretto e finanziato dall'Iran e dai gruppi affiliati. "Stiamo lavorando 24 ore su 24 per catturare gli assassini". "Il cambiamento più significativo sul campo è legato al finanziamento e alle intenzioni iraniane", ha aggiunto Gallant. Per il ministro della Difesa, “l'Iran sta cercando qualsiasi modo per danneggiare i cittadini di Israele. Intraprenderemo diverse azioni che ripristineranno la sicurezza dei cittadini di Israele". (Res)