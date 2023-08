Sanità: Schillaci, migliori stipendi e organizzazione per rendere Ssn più attrattivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo vuole rendere più attrattivo il Sistema sanitario nazionale agendo sulla leva economica, con stipendi migliori per gli operatori della sanità, e su quella organizzativa, rivedendo un modello che non funziona come dovrebbe. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio inviato al Meeting di Rimini. “Dobbiamo iniziare a pensare che la salute è un bene comune, un tema che unisce, non che divide”, ha proseguito il ministro. In questo senso, ha concluso Schillaci, “occorre anche poter contare su un maggior numero di risorse umane, e ciò vuol dire anche liberarci di paletti e tetti di spesi vari imposti da una vecchia visione ragionieristica della sanità”. (Rin)