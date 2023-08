Farnesina: Tripodi al Meeting di Rimini, Italia ha ruolo importante in dialogo interculturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato Maria Tripodi, il 21 agosto, ha visitato il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli (Meeting di Rimini) e ha partecipato ad un evento denominato “L’Amicizia fra le culture. Culture che curano l’amicizia”. Lo riferisce una nota della Farnesina. L’evento, introdotto dal presidente del Meeting Bernard Scholz, si è concentrato sul tema del dialogo tra culture nell’era della globalizzazione, con una particolare attenzione al dialogo interreligioso, in particolare tra il mondo cattolico e il mondo arabo di fede musulmana. Nel suo intervento, il sottosegretario ha ricordato il ruolo fondamentale del dialogo interculturale e interreligioso al fine di promuovere la coesione sociale e favorire la libertà di espressione, la costruzione delle identità, la responsabilizzazione civile e il dialogo. Tripodi ha quindi rimarcato il ruolo di propulsione storicamente ricoperto dall’Italia in tale ambito, mirato a elevare l’impegno della comunità internazionale nella promozione della libertà religiosa e del pluralismo religioso a livello globale. Un’attenzione che si declina sia in termini di diritto individuale, sia con riguardo all’autonomia delle organizzazioni religiose, entrambi costituendo condizione indispensabile per assicurare società inclusive e pacifiche e, di conseguenza, prospere. (segue) (Com)