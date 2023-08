Farnesina: Tripodi al Meeting di Rimini, Italia ha ruolo importante in dialogo interculturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dialogo tra rappresentanti di religioni diverse – ha dichiarato il sottosegretario – è indispensabile per superare la scarsa conoscenza e la diffidenza reciproca che sono all’origine di discriminazioni, fenomeni di marginalizzazione e discorsi d’odio”. In conclusione, Tripodi ha voluto collegare l’evento a un pensiero di San Francesco d’Assisi, citato anche nell’enciclica di papa Francesco “Fratelli Tutti”: “Beato colui che ama l’altro quando è lontano da lui, quanto quando è vicino a lui”. Il sottosegretario ha quindi visitato il Meeting, soffermandosi in particolare sul Padiglione internazionale - realizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in collaborazione con il Ciheam di Bari e dedicato all’Agenda 2030 e al lavoro della Cooperazione allo Sviluppo italiana. (Com)